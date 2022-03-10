روسيا تمنع إخلاء مدنيين من بلدة إيزيوم شرقي أوكرانيا

قال مسؤول محلي في أوكرانيا إن روسيا منعت مدنيين أوكرانيين من مغادرة مناطق خاضعة لسيطرتها في بلدة إيزيوم بشرق البلاد اليوم الخميس.

وقال الحاكم الإقليمي أوليه سينيجوبوف في تصريحات تلفزيونية إن السلطات الأوكرانية تمكنت من مساعدة حوالي 1600 شخص على الفرار من الجزء الذي تسيطر عليه أوكرانيا من البلدة.

من جانبها قالت مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز اليوم الخميس إن القوات الروسية تعمل “بتجاهل طائش” للمدنيين بينما تواجه مقاومة أقوى مما كان متوقعا في أوكرانيا وإن وكالات المخابرات تتابع تحركاتها من أجل محاسبتها.

وأضافت هاينز في الجلسة السنوية للجنة المخابرات بمجلس الشيوخ عن التهديدات العالمية لأمن الولايات المتحدة “مجتمع المخابرات يعكف عبر وكالاته على توثيق ومحاسبة روسيا والجهات الفاعلة الروسية على أفعالها”.

قالت أوكرانيا اليوم الخميس إن قواتها صدت محاولة للجيش الروسي التوغل بالضواحي الشمالية الغربية للعاصمة، وإن القوات “الغازية” تحاول محاصرة كييف من الغرب والجنوب الغربي. بالمقابل، اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب بشن حربا اقتصادية على بلاده، كما وعد وزير خارجيته سيرغي لافروف بمواصلة العملية العسكرية، بينما قالت وزارة الدفاع إنها أخرجت 90% من المطارات العسكرية الأوكرانية عن الخدمة.

ومن جانبه أفاد وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا اليوم أن بلاده لم تحرز أي تقدم بشأن وقف النار في بلاده خلال المحادثات التي جمعته قبل قليل مع نظيره الروسي بمدينة أنطاليا جنوبي تركيا، في وقت صرح لافروف في مؤتمر صحفي بأن موسكو قدمت مقترحاتها لكييف بشأن الحوار ولا تزال تنتظر ردا، مشددا على مطلب بلاده بأن تكون أوكرانيا دولة حيادية ومنزوعة السلاح.