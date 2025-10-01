روسيا تنتظر رد فعل ترامب على اقتراح بوتين بشأن الأسلحة النووية

ذكرت وكالة تاس للأنباء الأربعاء أن روسيا لا تزال تنتظر رد فعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مقترح من نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالإبقاء طواعية على الحدود القصوى للأسلحة النووية الاستراتيجية المنشورة بعد انتهاء صلاحية معاهدة رئيسية للحد من التسلح.

وعرض بوتين في الشهر الماضي الاستمرار طواعية في الالتزام بالحدود التي تضع سقفا لحجم أكبر ترسانتين نوويتين في العالم، المنصوص عليها في اتفاقية (نيو ستارت) لعام 2010 والتي ينتهي سريانها في فبراير شباط المقبل، وذلك بشرط أن تلتزم الولايات المتحدة بالمثل.

ونقلت وكالة تاس عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف القول اليوم إن موسكو لا تزال تنتظر رد ترامب على الفكرة.