خلال الحرب الروسية الأوكرانية، تجاهل الاتحاد الروسي بشكل منهجي مبادئ القانون الدولي واحتجز آلاف المواطنين الأوكرانيين كرهائن: (أسرى حرب ومدنيون مصابين بجروح خطيرة، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن).

يتعمد الجانب الروسي تأخير عملية تنفيذ الاتفاقات السابقة بشأن إعادة الرهائن المدنيين وأسرى الحرب.

ونظرًا لكون الأوكرانيين في الأسر، لا يتلقون الرعاية الطبية المناسبة ، مما يؤدي إلى الوفاة المفاجئة للمصابين بجروح خطيرة. وهكذا، فإن روسيا تحاول الاستمرار في قتل أولئك الذين تم أسرهم. اقترحت كييف مرارًا وتكرارًا تبادلًا بشأن مبدأ “الكل مقابل الكل”، ومع ذلك، تعارضه موسكو دائمًا.

بالإضافة إلى ذلك، سلمت أوكرانيا من جانب واحد إلى روسيا جميع الجنود الروس المصابين بجروح خطيرة والمصابين بأمراض خطيرة، مع الالتزام بالالتزامات الدولية بالامتثال للمواد 109-114 من اتفاقيات جنيف.

يُعد الاحتفاظ بأسرى الحرب المصابين بجروح خطيرة في الأسر انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، لكن روسيا تتجاهل هذه المبادئ بتحد.

يجب على المجتمع الدولي بأسره زيادة الضغط على المعتدي لإجباره على إطلاق سراح جميع مواطني أوكرانيا المحتجزين.