روسيا تندد باستخدام أمريكا "القوة العسكرية المفرطة" في البحر الكاريبي

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 2 - نوفمبر - 2025 12:01 صباحًا
وزارة الخارجية الروسية

نددت وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت “بالقوة العسكرية المفرطة” التي تستخدمها الولايات المتحدة في منطقة البحر الكاريبي في إطار حملة مضادة لتهريب المخدرات، وأكدت دعمها لقادة فنزويلا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تعليق على موقع الوزارة على الإنترنت “نندد بشدة باستخدام القوة العسكرية المفرطة في تنفيذ عمليات مكافحة المخدرات”.

وأضافت “مثل هذه الإجراءات تنتهك التشريعات المحلية الأمريكية… وقواعد القانون الدولي”.

واستهدفت الحملة الأمريكية 14 قاربا على الأقل، مما أدى إلى مقتل 61 شخصا في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادي. وتقول واشنطن إن الحملة تسعى للقضاء على الاتجار غير المشروع في المخدرات.

وعززت الولايات المتحدة وجودها العسكري الكبير في منطقة البحر الكاريبي في الأشهر القليلة الماضية بطائرات مقاتلة وسفن حربية وآلاف الجنود.

وشنت روسيا غزوا واسع النطاق لأوكرانيا في 2022 واحتلت مساحات شاسعة من الأراضي، مما أثار تنديدات دولية واسعة النطاق.

وقالت زاخاروفا في تعليقاتها “نؤكد دعمنا الراسخ للقيادة الفنزويلية في الدفاع عن سيادتها الوطنية”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو وقعا اتفاقية شراكة استراتيجية في موسكو في مايو أيار.

ويتهم مادورو الولايات المتحدة منذ فترة طويلة بأنها تحاول إبعاده عن السلطة.

    المصدر :
  • رويترز

