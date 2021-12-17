روسيا تنسحب رسمياً من معاهدة السماء المفتوحة

أعلنت روسيا انسحابها رسميا من معاهدة السماء المفتوحة اعتبارا من الـ18 من ديسمبر، ردا على انسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة.

وكانت واشنطن قد أعلنت عن انسحابها من معاهدة السماء المفتوحة في نوفمبر 2020، عندما كان دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

ودعت روسيا الولايات المتحدة إلى العودة للمعاهدة، لكن واشنطن لم تستجب، فمضت روسيا قدما بإجراءات الانسحاب من المعاهدة أيضا.

وفي 19 مايو الماضي تبنى مجلس الدوما الروسي قانونا حول الانسحاب من معاهدة السماء المفتوحة.

وفي 2 يونيو صادق عليه مجلس الاتحاد الروسي وفي 7 يونيو وقع عليه الرئيس فلاديمير بوتين.

وأكدت الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة تتحمل كامل المسؤولية عن انهيار معاهدة السماء المفتوحة.

وتبقى 35 دولة معظمها دول أوروبية أطرافا بالمعاهدة بعد انسحاب الولايات المتحدة وروسيا منها.

وتم توقيع المعاهدة عام 1992، ودخلت حيز التنفيذ في 2002.

وكانت تقضي باتخاذ روسيا ودول غربية إجراءات لتعزيز الثقة ومراقبة الأجواء من خلال تحليقات طائرات الدول الغربية فوق أراضي روسيا، والطائرات الروسية فوق أراضي الدول الغربية لمراقبة التجمعات العسكرية وتحركاتها.