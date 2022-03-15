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روسيا تنسحب من مجلس أوروبا

15 - مارس - 2022
مجلس أوروبا

مجلس أوروبا

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أفادت وسائل إعلام روسية بأن نائب رئيس مجلس الدوما الروسي بيوتر تولستوي، أعلن انسحاب بلاده من مجلس أوروبا.

وأوضح المسؤول الروسي، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف سلم مجلس أوروبا رسالة تتضمن إشعارا بالانسحاب من المنظمة.

ومجلس أوروبا منظمة دولية تختلف عن الاتحاد الأوروبي وتهدف إلى دعم حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في أوروبا، وتأسس المجلس في عام 1949 ويضم 47 دولة ويعمل بميزانية سنوية تبلغ نحو 500 مليون يورو.

وتستبق الخطوة الروسية مناقشات أوروبية لتعليق عضوية موسكو في المجلس على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وكان مسؤولون أوكرانيون وأوروبيون قد طالبوا بتعليق عضوية روسيا في المنظمة الدولية.

وبدأت روسيا منذ أواخر الشهر الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا بهدف نزع سلاحها وضمان عدم انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وفرضت روسيا اليوم أيضا عقوبات على قيادات غربية أبرزها الرئيس الأمريكي جو بايدن وقيادات في إدارته، ردا على عقوبات مماثلة فرضتها تلك الدول على موسكو قياداتها.

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