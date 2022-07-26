روسيا تنسحب من مشروع محطة الفضاء الدولية بعد عام 2024

أعلنت روسيا الثلاثاء أنها ستنسحب من مشروع محطة الفضاء الدولية بعد العام 2024.

فقد قال الرئيس الجديد لـوكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس”، يوري بوريسوف، إن بلاده ستتخلى عن المحطة الفضائية الدولية بعد 2024، على أن يتم إنشاء محطة مدارية وطنية روسية.

وأكد بوريسوف، في مؤتمر صحفي، أن روسيا تعمل في إطار التعاون الدولي في محطة الفضاء الدولية، وسوف تفي، بطبيعة الحال، بجميع التزاماتها تجاه الشركاء.

وشدد على أن قرار مغادرة محطة الفضاء الدولية في الفترة المحددة “قد تم اتخاذه بالفعل”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أصدر في وقت سابق مرسوما بإعفاء دميتري روغوزين من منصب المدير العام لوكالة “روسكوسموس”، وعين بدلا منه نائب رئيس الوزراء، يوري بوريسوف.