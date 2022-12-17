روسيا تنصب درعا في محطة زابوريجيا النووية

أعلن مسؤول معين من روسيا، السبت، إن العمل جار لنصب درع لحماية موقع لتخزين النفايات النووية المستنفدة في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب أوكرانيا لحمايته من القصف والطائرات المسيرة.

وأظهرت لقطات فيديو نشرها فلاديمير روجوف، وهو مسؤول عينته روسيا في منطقة زابوريجيا بأوكرانيا، عمالا يركبون غطاء مكونا مما تبدو أنها ألواح شفافة على أسلاك فوق عشرات الأسطوانات الخرسانية ارتفاعها نحو خمسة أمتار.

وقال روجوف “في الوقت الحالي، سيعمل على الحماية من الشظايا والعبوات الناسفة التي تُلقيها طائرات مسيرة. لكنه لاحقا سيكون ضروريا”.

وأثار القتال حول أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا خلال عشرة شهور من الصراع مخاوف من وقوع كارثة نووية على غرار تشرنوبيل.

وتبادلت كييف وموسكو الاتهامات بالقصف المتهور للمحطة، والتي تضم ستة مفاعلات متوقفة جميعا عن العمل.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين عبر الهاتف يوم الثلاثاء إن روسيا مستمرة في التواصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تحاول التوسط في تحديد منطقة منزوعة السلاح حول محطة الطاقة.

وقال ميخائيل أوليانوف، سفير روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، لوكالة تاس للأنباء اليوم السبت “ربما يكون من السابق لأوانه القول إننا نقترب من التوصل لاتفاق. لن أتكهن بتوقيت الانتهاء من عملية التفاوض”.