روسيا تنظم انتخابات بمناطق أوكرانية محتلة.. والاتحاد الأوروبي يتوعد

مع تصاعد حالة التوتر بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، وجه الاتحاد الأوروبي تحذيرا لموسكو من أنه ستكون هناك عواقب على كل الذين شاركوا في تنظيم الانتخابات التي يعتبرها غير قانونية في الأراضي الأوكرانية التي ضمتها موسكو.

أعلنت موسكو الأحد فوز حزب “روسيا الموحدة” الذي يتزعمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في هذه المناطق الواقعة في شرق وجنوب أوكرانيا.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان “نرفض بشدة محاولات روسيا العقيمة لإضفاء الشرعية أو تطبيع سيطرتها العسكرية غير القانونية وضم جزء من الأراضي الأوكرانية”.

وأضاف “على القيادة السياسية الروسية وجميع المشاركين في تنظيم (هذه الانتخابات) مواجهة عواقب هذه الأعمال غير القانونية”.

