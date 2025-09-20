روسيا تنفي انتهاك مقاتلاتها للمجال الجوي لإستونيا

قالت وزارة الدفاع الروسية في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت 20\9\2025 إن طائراتها المقاتلة لم تنتهك المجال الجوي لإستونيا وإنها حلقت فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق في طريقها من شمال غرب روسيا إلى جيب كالينينجراد الروسي على بحر البلطيق.

وأضافت الوزارة في منشور على تيليغرام بشأن ثلاث طائرات مقاتلة من طراز ميج-31 أنها “نفذت الرحلة بما يتوافق تماما مع القواعد الدولية التي تحكم المجال الجوي، دون انتهاك حدود الدول الأخرى، وهو ما أكدته عمليات تفتيش مستقلة”.

وتابعت “لم تنحرف الطائرات الروسية عن مسارها المتفق عليه خلال الرحلة، ولم تنتهك المجال الجوي لإستونيا”.