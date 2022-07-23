روسيا تنفي قصف ميناء أوديسا الأوكراني

قال وزير الدفاع التركي اليوم السبت إن المسؤولين الروس أبلغوا أنقرة بأن موسكو “لا علاقة لها” بالضربات التي تعرض لها ميناء أوديسا الأوكراني.

وأضاف وزير الدفاع خلوصي أكار في بيان “خلال اتصالاتنا مع روسيا، أخبرنا الروس أنه لا علاقة لهم على الإطلاق بهذا الهجوم، وأنهم يدرسون القضية بدقة وبالتفصيل”.

ومضى يقول “حقيقة أن مثل هذا الحادث وقع مباشرة بعد الاتفاق الذي أبرمناه بالأمس هو أمر يثير قلقنا فعلا”.

قصف ميناء أوديسا

وكانت أوكرانيا أعلنت اليوم أن صواريخ روسية أصابت أوديسا، الميناء الرئيسي على البحر الأسود، غداة توقيع موسكو وكييف اتفاقا لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية التي توقفت بسبب الحرب.

وقال ممثل منطقة أوديسا سيرغي براتشوك في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي إن “العدو هاجم ميناء أوديسا البحري بصواريخ كروز من طراز كاليبر”، مضيفاً: “أسقطت الدفاعات الجوية صاروخين وأصاب صاروخان البنية التحتية للميناء”.

إلى ذلك، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية اوليغ نيكولينكو، أن هجوم روسيا على أوديسا “صفعة وإهانة” لتركيا والأمم المتحدة بعد توقيع الاتفاقية أمس، داعياً الأمم المتحدة وتركيا الالتزام بالتعهدات في اتفاقية اسطنبول.

كما حملت كييف، موسكو المسؤولية كاملة إذا انهار اتفاق تصدير الحبوب.

جاءت هذه التطورات بعد أقل من 24 ساعة من توقيع كل من روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة على اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية في اسطنبول.