الثلاثاء 10 صفر 1447 ﻫ - 5 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

روسيا تنهي التزامها بوقف نشر الصواريخ رداً على التحركات الأمريكية

منذ 13 دقيقة
علم روسيا

علم روسيا

A A A
طباعة المقال

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، إن موسكو لم تعد تعتبر نفسها ملزمة بوقف نشر الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى.

كانت الولايات المتحدة انسحبت من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى في عام 2019.

وقالت روسيا منذ ذلك الحين إنها لن تنشر مثل هذه الأسلحة شريطة ألا تفعل واشنطن ذلك. ومع ذلك، أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في ديسمبر كانون الأول إلى أن موسكو ستضطر للرد على ما وصفه “بالإجراءات المزعزعة للاستقرار” من قبل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في المجال الاستراتيجي.

وقالت الوزارة في بيانها “بما أن الوضع يتطور نحو النشر الفعلي لصواريخ برية متوسطة وقصيرة المدى أمريكية الصنع في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادي، فإننا نشير إلى أن شروط الحفاظ على وقف أحادي الجانب لنشر أسلحة مماثلة لم تعد قائمة”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

جنود من الجيش الإسرائيلي في غزة (أرشيفية من رويترز)
ماذا يعني الحديث عن توسيع العمليات العسكرية واحتلال قطاع غزة؟ خبير عسكري يُجيب
رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني
قضاة إيطاليون يسقطون دعوى ضد ميلوني بشأن إطلاق سراح مشتبه به ليبي
مساعدات إنسانية يتم إسقاطها جواً فوق غزة في 27 يوليو 2025. رويترز
صحف عالمية: إنزال المساعدات إلى الفلسطينيين في قطاع غزة لن تنهي المجاعة

الأكثر قراءة

قراران أميركيان يتعلقان بلبنان
لبنان يتسلّم الورقة الأميركية الجديدة المعدّلة… وهذه أبرز بنودها
بذور الشيا
أسرار الصحة في مطبخك: 5 بذور تُحدث فرقاً مذهلاً في حياتك
الرئيس عون مع ريس الحكومة نواف سلام زئيس مجلس النواب نبيه بري
مشاورات اللحظة الأخيرة.. وهل يفعلها "الحزب"؟