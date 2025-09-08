روسيا تهاجم بنية تحتية للطاقة في منطقة كييف

انفجار صاروخ يضيء السماء خلال هجوم صاروخي روسي في كييف، أوكرانيا، 7 سبتمبر 2025. رويترز

قالت وزارة الطاقة الأوكرانية اليوم الاثنين إن القوات الروسية هاجمت منشأة لتوليد الكهرباء عبر الطاقة الحرارية في منطقة كييف.

وكتبت الوزارة على تطبيق تيليغرام “الهدف واضح: التسبب في المزيد من المشقة لسكان أوكرانيا المسالمين، وترك منازل الأوكرانيين والمستشفيات ورياض الأطفال والمدارس بدون كهرباء ولا تدفئة”.

وأضافت أن رجال الإنقاذ والمتخصصين في مجال الطاقة يعملون في الموقع.

ترامب مستاء

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد، إنه “ليس سعيدا” بعدما نفذت روسيا هجوما جويا هو الأضخم على الإطلاق، استهدف العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال ترامب لصحفيين عندما سئل عن الهجوم الذي وقع في وقت مبكر الأحد: “أنا لست سعيداً. لست سعيداً بالوضع برمته”.

وأضاف الرئيس الأمريكي خلال تواجده في المطار: “أنا لست سعيداً بما يحدث هناك”.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن ترامب استعداده لفرض عقوبات جديدة على موسكو، وذلك ردا على الهجوم.

وليل السبت الأحد، أطلقت روسيا على أوكرانيا 810 مسيّرات تمّ اعتراض 747 منها، و13 صاروخا اعتُرض 4 منها، وفقا لسلاح الجو الأوكراني، في هجوم هو الأضخم منذ بدء الحرب عام 2022.

وأسفر الهجوم عن مقتل 5 أشخاص كما تسبّب بأضرار في مقر الحكومة في كييف.