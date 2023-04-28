روسيا تهاجم عدد من المدن الاوكرانية

بين الدخول في مرحلة المساهمة في حل النزاع بين روسيا واوكرانيا وبعد ترحيب الكرملين بأي قرار من الممكن ان يحل هذه الازمة، أفادت وسائل إعلام ومسؤولون أن روسيا هاجمت مدنا في مناطق أوكرانية متفرقة تشكل قوسا كبيرا يمتد من العاصمة كييف إلى وسط وجنوب البلاد في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة 28\4\2023، وقتل شخصان على الأقل.

وقال بوريس فيلاتوف رئيس بلدية مدينة دنيبرو بوسط البلاد على تيليغرام “قتلت شابة وطفل في الثالثة من العمر”. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي النيران مشتعلة في مبنى سكني في مدينة أومان بوسط البلاد.

كما هزت الانفجارات كييف حيث دوت صفارات الإنذار ووردت تقارير عن انفجارات في شتى أنحاء البلاد، وفقا لوكالة إنترفاكس أوكرانيا للأنباء وتقارير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ولم ترد تفاصيل عن وقوع أضرار أو إصابات أو الأهداف التي أصيبت خلال القصف في كييف. وقالت الإدارة العسكرية بالمدينة إن الوحدات المضادة للطائرات تعمل.

وذكرت وكالة إنترفاكس الأوكرانية أن أنباء عن وقوع انفجارات وردت أيضا من دنيبرو وكريمنتشوك وبولتافا بوسط أوكرانيا وميكولايف في الجنوب بعد منتصف الليل.

ونقلت الوكالة عن روايات على تطبيق تيليغرام للمراسلة أن أجساما مجهولة شوهدت في السماء وهي تتجه إلى غرب البلاد أيضا.

وتأتي الهجمات بعد يوم من إعلان الكرملين ترحيبه بأي شيء قد يساهم في تقريب نهاية الصراع في أوكرانيا، وذلك في إشارة إلى مكالمة هاتفية أجراها الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء.

وكانت تلك المرة الأولى التي يتحدث فيها الرئيسان منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط من العام الماضي.

لكن الكرملين قال إنه لا يزال بحاجة إلى تحقيق أهداف “عمليته العسكرية الخاصة” في أوكرانيا.