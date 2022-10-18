روسيا تهدد أوكرانيا بمسيرات "عرش 2" الإيرانية

في الآونة الأخيرة، شنت روسيا هجمات عنيفة على المدن والمنشآت الحيوية في أوكرانيا باستخدام الطائرات المسيرة، وتسعى في الوقت الحالي لزيادة ترسانتها من المسيرات الانتحارية.

وأكد معهد دراسة الحرب (ISW) – منظمة أمريكية غير ربحية لبحث قضايا الدفاع – أن روسيا قد تحصل على طائرات إيرانية بدون طيار جديدة من طراز “عرش 2″، وهي مسيرات أكثر خطورة من التي تمتلكها روسيا ولا توجد معلومات كافية عنها.

وأشار المعهد إلى معلومات من مسؤول استخباراتي أمريكي (لم تسمه)، تفيد بأن إيران يمكن أن تزود روسيا بـ “مئات” الطائرات بدون طيار من طراز “عرش 2”.

ووفقا لرئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، فإن القوات الروسية نفذت الهجمات التي تعرضت لها العاصمة الأوكرانية، بطائرات مسيرة من طراز شاهد -136 كاميكازي إيرانية الصنع.

بالإضافة إلى مسيرات من طراز شاهد -136، حصلت روسيا مؤخرا على طائرات بدون طيار من طراز “مهاجر 6” إيرانية الصُنع.

وبحسب العميد كيومارس حيدري قائد في القوات البرية بالجيش الإيراني، في تصريحات للتلفزيون الحكومي، فإن “عرش 2” نسخة محسّنة من طائرة “عرش 1” صنعت خصيصا “لتدمير إسرائيل”.

ووفقا لكيومارس، فإن المسيرة يمكنها إصابة نفس أهداف الصواريخ الباليستية، كما أنها أسرع وأشد تدميرا من طائرات شاهد -136 التي تستخدمها القوات الروسية حاليا.

ويصل مدى “عرش 2” إلى 2000 كيلومتر، ويمكن تزويدها بأجهزة مسح ضوئي وحراري، كما أنها قادرة على اكتشاف إشارات الرادار وتجاوز أنظمة الدفاع الجوي.

ويمكن إطلاق مسيرات “عرش 2″، من منصات في وسط البحر كما يمكن تغيير اتجاهها عدة مرات قبل الاشتباك مع الهدف.

ويعتقد محللون من معهد دراسة الحرب (ISW)، أنه من غير المرجح أن تكون القوات الروسية في أوكرانيا قادرة على استخدام “عرش 2” الإيرانية الجديدة بشكل أكثر فعالية من شاهد -136.

لكن يمكن أن تساعد مسيرات “عرش 2” الإيرانية التي تعتزم موسكو شراءها، في تكثيف الاستراتيجية الروسية التي تعمل على تحطيم الروح المعنوية الأوكرانية من خلال قصف المدنيين

وقال نائب رئيس هيئة الأركان العامة الأوكرانية، العميد أوليكسي هروموف، قبل أيام، إن القوات الروسية استخدمت 86 طائرة إيرانية بدون طيار من طراز شاهد -136 ضد القوات الأوكرانية، تم تدمير 60% منها بالفعل.

من جهته، أكد يوري إغنات، العقيد في سلاح الجو الأوكراني، أن الجيش الروسي يستخدم بشكل متزايد الطائرات الإيرانية بدون طيار لتجنب استنفاد مخزونها من الصواريخ عالية الدقة.

وعلى الرغم من العثور على بقايا طائرات بدون طيار من طراز شاهد -136 والاستيلاء على مسيرات “مهاجر 6” على الأراضي الأوكرانية، إلا أن الحكومة الإيرانية تواصل نفيها بتزويد روسيا بالأسلحة.