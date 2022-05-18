روسيا تواصل انتقامها.. إغلاق مكتب وسيلة إعلام كندية في موسكو

تواصل روسيا إجراءاتها الانتقامية من الدول الغربية التي فرضت عليها عقوبات مختلفة نتيجة غزوها العسكري لأوكرانيا. فبالإضافة الى طرد الدبلوماسيين الغربيين من أراضيها، وقطع امدادات الطاقة الى بعض الدول الأوروبية، تتجه روسيا الى توقيف بث وسيلة اعلام كندية في العاصمة.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء، أنها ستغلق مكتب هيئة الإذاعة الكندية (سي.بي.سي) في موسكو، وستسحب تأشيرات وتراخيص الصحفيين فيه بعد أن حظرت أوتاوا عمل محطة “روسيا اليوم” الحكومية لديها.

وقالت “ماريا زاخاروفا” المتحدثة باسم الخارجية الروسية للصحفيين: “للأسف نلاحظ باستمرار الهجمات المتواصلة على وسائل الإعلام الروسية من دول تسمى مجتمعة بالغرب ويصفون أنفسهم بأنهم متحضرون”.

وأضافت “اتخذنا قرارا بالرد، أكرر بالرد، على تصرفات كندا وإغلاق مكتب هيئة الإذاعة الكندية في موسكو بما يشمل إلغاء التصاريح والتأشيرات الصحفية”.

ولم يرد مكتب هيئة الإذاعة الكندية في موسكو بعد على طلب للتعليق. وقالت زاخاروفا إن أوتاوا اختارت أن تسلك مسارًا وصفته بأنه “فوبيا روسيا” الذي يشمل حجب وفرض رقابة على وسائل الإعلام.