روسيا تواصل حصار الساحل الأوكراني وتمنع وصول الإمدادات

قالت المخابرات العسكرية البريطانية اليوم الأحد، إن القوات البحرية الروسية تواصل حصار الساحل الأوكراني على البحر الأسود وبحر آزوف، مما يمنع إعادة التزود بالإمدادات عن طريق البحر.

وتحتفظ روسيا بالقدرة على محاولة تنفيذ إنزال برمائي، لكن من المرجح أن تنطوي مثل هذه العملية على مخاطر عالية بسبب الوقت المتاح للقوات الأوكرانية للاستعداد، حسبما قالت وزارة الدفاع في تغريدة على تويتر في نشرة دورية.

وقالت “الألغام في البحر الأسود تشكل خطرا جسيما على النشاط البحري”.

وقال مجلس مدينة أوديسا الساحلية بجنوب أوكرانيا في منشور على الإنترنت إن صواريخ أصابت المدينة في الساعات الأولى من صباح الأحد.

وقال المتحدث باسم الإدارة الإقليمية سيرجي براتشوك لمحطة الإذاعة العامة الأوكرانية إن أحد “مرافق البنية التحتية المهمة” في المدينة تعرض للقصف.

ونقلت وكالة إنترفاكس الأوكرانية عن مفاوض أوكراني قوله يوم السبت إن موسكو تعتبر أن وثائق مسودة اتفاقية سلام قد وصلت إلى مرحلة متقدمة بما يسمح بإجراء محادثات مباشرة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقالت الوكالة إن ديفيد أراخاميا أبلغ التلفزيون الأوكراني بأن روسيا قبلت بموقف أوكرانيا في مجمله باستثناء موقفها من القرم.