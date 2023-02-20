روسيا توجه اتهامات إلى 680 مسؤولا أوكرانيا بارتكاب جرائم حرب

قالت وكالة تاس الروسية للأنباء، الإثنين، إن روسيا وجهت اتهامات إلى 680 مسؤولا أوكرانيا من بينهم 118 من أفراد القوات المسلحة ووزارة الدفاع بخرق القوانين التي تحكم سير الحرب بما في ذلك استخدام الأسلحة ضد المدنيين.

وقال التقرير إنه تم اتهام المسؤولين الأوكرانيين “باستخدام وسائل وأساليب حرب محظورة”، في إشارة إلى المادة 356 من القانون الجنائي الروسي.

وقال الكسندر باستريكين رئيس لجنة التحقيق الروسية لوكالة تاس في مقابلة “حاليا ، يتم تنفيذ إجراءات الملاحقة القضائية ضد 680 شخصا”.

ومن بين المتهمين 118 شخصا من بين قادة وقيادة القوات المسلحة الأوكرانية ووزارة الدفاع الأوكرانية.

وقال باستريكين، المسؤول مباشرة أمام الرئيس فلاديمير بوتين، إن التهم تشمل استخدام أسلحة ضد السكان المدنيين. وأضاف أن 138 من هؤلاء وجهت إليهم تهم غيابية.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من مزاعم اللجنة. ولم يتسن الاتصال بالسلطات الأوكرانية للتعليق.

ويقول مكتب المدعي العام الأوكراني إن السلطات الأوكرانية سجلت أكثر من 70 ألف جريمة حرب روسية منذ بدء الصراع. وكشفت أوكرانيا أيضا عن عدد من القضايا الجنائية ضد عسكريين روس، بما في ذلك ضد رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة.