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روسيا توقف الدعم المالي عن اللواء الثامن في جيش النظام السوري

31 - مايو - 2021
آخر تحديث: 31 - مايو - 2021 9:33 مساءً
عناصر من قوات النظام - أرشيفية

عناصر من قوات النظام - أرشيفية

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كشف مصدر عسكري في قوات النظام، عن وقف روسيا الدعم المالي، عن اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس، بسبب رفض قيادته تنفيذ أوامرها بنقل عناصر اللواء من محافظة درعا جنوبي البلاد، إلى البادية السورية التي تشهد معارك بين مسلحين ومجموعات تابعة للنظام وإيران.

مصدر عسكري داخل اللواء الثامن، قال إنّ رواتب المقاتلين توقفت بعد رفضهم إرسال المزيد من العناصر إلى البادية السورية، إضافة إلى تبديل نوبات الحراسة بشكل دوري فيها.

كما نفى المصدر الأنباء المتداولة بأن إيقاف الدعم عن عناصر اللواء جاء على خلفية مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي جرت في 26 أيار\ مايو الجاري، ورفض وضع صناديق الاقتراع بمنطقة “بصرى الشام” في ريف درعا الشرقي، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وكان تجمع أحرار حوران، قد أكد أن رتلاً عسكرياً من اللواء الثامن توجّه في 23 نيسان/أبريل الفائت إلى بادية “السخنة” في ريف حمص الشرقي، يحتوي على 70 آلية عسكرية، بينها 10 حافلات نقل وسيارات دفع رباعي، تحمل قرابة الـ 300 عنصر، إضافة إلى سيارات تحمل مضادات أرضية من عيار 23 مم و 14.5 مم.

وأشار إلى أن هذه المرة لم تكن الأولى التي يُرسل اللواء فيها عناصر له إلى البادية السورية، ففي شباط /فبراير الفائت، أُرسل عدد من قوات اللواء للتمركز على طريق تدمر جنوب شرق دير الزور، لتمشيط البادية السورية.

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