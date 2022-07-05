روسيا توقف عمل الوكالة اليهودية في موسكو

كشفت صحيفة ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن وثيقة أرسلتها الحكومة الروسية للوكالة اليهودية في موسكو، تطالبها بوقف عملها في البلاد، في خطوة تصعيدية جديدة بين موسكو وتل أبيب، على خلفية الموقف الإسرائيلي من الحرب الروسية على أوكرانيا.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية في تقرير لها أن مسؤولين في الحكومة الروسية أرسلوا وثيقة رسمية إلى مكاتب الوكالة اليهودية في موسكو تطلب وقف جميع عملياتها في البلاد، مشيرة إلى أن الوكالة اليهودية لم تؤكد رسميًا الخطوة الدبلوماسية والقانونية حتى اللحظة.

ونقلت الصحيفة عن أعضاء بارزين في الوكالة اليهودية قولهم: ”تم استلام الرسالة من قبل الحكومة الروسية، وأن الخطوات التالية للوكالة لم يتم تحديدها بعد“.

وقالت الوكالة اليهودية: ”كجزء من عمل وفد الوكالة اليهودية في روسيا، نحن مطالبون من وقت لآخر بإجراء تعديلات، حسب طلب السلطات الروسية“.

وأوضحت الوكالة أن ”الاتصالات مع السلطات الروسية تتم بشكل مستمر؛ بهدف مواصلة أنشطتنا وفقًا للقواعد التي وضعتها الجهات المختصة، وحتى الآن يتم مثل هذا الحوار“.

وأضافت الصحيفة أن آلاف اليهود الروس أكملوا عملية التسجيل للهجرة من روسيا، لكنهم ينتظرون موعد الرحلات التي توقفت بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.

وتابعت: ”بسبب العقوبات الدولية على روسيا، توقفت معظم شركات الطيران الدولية عن السفر إليها، وبالتالي أوضح المسؤولون الإسرائيليون أن المهاجرين المستقبليين ”عالقون“ إلى هذه اللحظة“.

وقالت مصادر رفيعة المستوى في الجالية اليهودية في روسيا للصحيفة إن ”الجالية اليهودية تخشى ألا تتمكن من الفرار من روسيا“، لافتين إلى أن عددًا من اليهود أكدوا محاولة اعتقالهم من قبل السلطات الروسية حيث بدؤوا يخشون على حياتهم.

وبينت الصحيفة أن أحد الأهداف الرئيسية لوجود الوكالة اليهودية في روسيا هو تعزيز ومعالجة الهجرة من الجاليات اليهودية في جميع أنحاء العالم.

وأشارت إلى أنه إذا لم تتمكن الوكالة اليهودية من ممارسة نشاطها في روسيا، فستكون هذه هي المرة الأولى خلال 30 عامًا الماضية التي ستعتبر فيها إسرائيل ذلك عملًا معاديًا، وستكون لذلك عواقب كثيرة.

واعتبرت الصحيفة أن الأمر بإجبار الوكالة اليهودية على التوقف عن العمل في روسيا هو أمر درامي، ويمكن أن يقوض بشكل مباشر قدرة اليهود الروس على الهجرة إلى إسرائيل.

التوتر الإسرائيلي الروسي

يأتي الأمر وسط تصاعد التوتر بين إسرائيل وروسيا بشأن موقف تل أبيب من الحرب الجارية في أوكرانيا، وسياستها المتمثلة في الوقوف مع كييف وزعيمها فولوديمير زيلينسكي، وفق ما ذكرته الصحيفة.

ويوم أمس الإثنين، دانت وزارة الخارجية الروسية الضربات الجوية الإسرائيلية على سوريا، واصفة إياها بأنها ”غير مقبولة“، وطالبت بوقف غير مشروط للهجمات.

يشار إلى أن روسيا صاغت مقترحًا لإدانة إسرائيل في مجلس الأمن الدولي، على خلفية الضربات الجوية التي تنفذها ضد أهداف إيرانية في سوريا.