روسيا تُتابع عن كثب محادثات زيلينسكي وأردوغان.. هل من تسوية قريبة؟

أعلن الكرملين اليوم الجمعة أنّه سيتابع عن كثب نتائج اجتماع يعقد في تركيا بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، حيث ستجري مناقشة التمديد المحتمل لاتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد يتحدث مع أردوغان قريبًا، لكن لم يتم تحديد موعد بعد.

إلى ذلك، لفت الكرملين إلى أنّ الجانب الروسي لم يغلق الباب أمام عملية التفاوض مع أوكرانيا، إلّا أنّه لا يرى لها أي آفاق حتى الآن.

وأضاف أنّ “التسوية السياسية والدبلوماسية في أوكرانيا غير ممكنة حاليًا، بسبب عدم رغبة كييف وواشنطن في ذلك”.