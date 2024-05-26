الأحد 18 ذو القعدة 1445 ﻫ - 26 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

روسيا تُحبط محاولة إطلاق مسيرات أوكرانية وتعترض صاروخًا مضادًا للسفن

منذ ساعتين
هجوم أوكرانيا على مدينة بيلغورود الروسية

هجوم أوكرانيا على مدينة بيلغورود الروسية

A A A
طباعة المقال

أحبطت القوات الروسية اليوم الأحد، أن القوات الروسية محاولة إطلاق 8 مسيرات أوكرانية فوق أجواء كورسك وبريانسك، بينما نجحت في اعتراض صاروخ “نبتون” مضاد للسفن و29 قذيفة “فامباير” فوق بيلغورود.

تفصيلا، أفاد مسؤول روسي محلي بأن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، 7 طائرات مسيرة أوكرانية في منطقتي ريلسكي وكورتشاتوفسكي بمقاطعة كورسك.

وقال القائم بأعمال الحاكم أليكسي سميرنوف على قناته على تلغرام “هذه الليلة، تم إسقاط 7 طائرات مسيرة أوكرانية في منطقتي ريلسكي وكورتشاتوفسكي في مقاطعة كورسك”.

في سياق متصل، قال حاكم براسوفسكي في مقاطعة بريانسك، إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة براسوفسكي، ولم تقع إصابات أو دمار.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إحباط محاولة للقوات الأوكرانية لشن هجوم باستخدام صاروخ مضاد للسفن من طراز “نبتون” و29 قذيفة لراجمات “فامباير”، تم اعتراضها جميعا فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، بحسب ما ذكر موقع سبوتنيك الروسي للأخبار.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، أنه “عند نحو الساعة 22:30 بتوقيت موسكو، أُحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية باستخدام صاروخ نبتون مضاد للسفن وراجمات الصواريخ آر إم-70 فامباير”.

وأضاف البيان “اعترضت أنظمة الدفاع الجوي صاروخ نبتون مضاد للسفن و29 قذيفة لراجمات فامباير فوق أراضي مقاطعة بيلغورود”.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
زيلينسكي يدعو بايدن وشي جين بينغ لحضور قمة السلام في سويسرا
المجاعة تلوح في أفق غزة
غزة تحت النار
عشرات المنظمات الحقوقية تدعو لإعلان المجاعة في غزة رسميا
الصليب الأحمر الدولي
الصليب الأحمر باليمن: إطلاق سراح 113 محتجزا "في عملية من جانب واحد"

الأكثر قراءة

مقتل ضابط سوري إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارته في دمشق
مقتل ضابط سوري إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارته في دمشق.. ما علاقته بحزب الله؟
علم الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يعدل قواعد شنغن.. ماذا في التفاصيل؟
إيلون ماسك
إيلون ماسك يفضح المستور.. هذا ما يفعله تطبيق واتساب بكم ليلاً!