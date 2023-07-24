روسيا تُحبط "هجومًا أوكرانيًا" على موسكو.. وحطام "مسيّرة" قرب وزارة الدفاع

أعلنت روسيا، اليوم الإثنين، اعتراض وتدمير مسيّرتَين أوكرانيتَين في موسكو، متّهمة أوكرانيا بمحاولة تنفيذ “عمل إرهابي” في العاصمة الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنّ قوات الدفاع الجوي صدت هجومًا أوكرانيًا بطائرات مسيرة على موسكو، وأضافت أنه تم اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين.

من جانبه، قال سيرغيي سوبيانين، رئيس بلدية موسكو على تطبيق تليغرام، إن طائرات مسيرة اصطدمت بمبنيين غير سكنيين في العاصمة الروسية في حوالي الرابعة صباحًا (01:00 بتوقيت غرينتش) اليوم الإثنين، وأضاف: “لم يسفر ذلك عن أضرار جسيمة أو إصابات”.

وذكرت وكالات الأنباء الرسمية أنّه تم العثور على حطام طائرة مسيرة على بالقرب من مبنى في شارع كومسومولسكي، الذي لا يبعد كثيرًا عن مباني وزارة الدفاع.

وأشارتت إلى أن حركة المرور أغلقت في شارع كومسومولسكي، وكذلك في شارع ليخاتشيف في جنوب موسكو، حيث تضرر مبنى إداري شاهق.

هذا وكانت أوكرانيا، قد توعدت الأحد، روسيا بـ”الرد” على هجوم ليلي عنيف بالصواريخ على مدينة أوديسا الساحلية، أدى إلى مقتل شخصين وتضرر كاتدرائية تاريخية، بينما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال استقباله نظيره البيلاروسي وحليفه ألكسندر لوكاشينكو “فشل” هجوم كييف المضاد.