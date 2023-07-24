روسيا تُدمّر مخزن حبوب في أوديسا.. و"مسيّرات" أوكرانيا تُلاحق موسكو والقرم

كشفت قيادة العمليات الأوكرانية، اليوم الإثنين، عن هجوم روسي استهدف منشأة تابعة لمرفأ في منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا، مما أدى إلى تدمير مخزن حبوب.

وقالت القيادة: “هذا الليل استهدف هجوم استمر حوالي أربع ساعات بواسطة مسيّرات (شاهد 136) منشأة مرفأ”، مؤكدة “تدمير مخزن حبوب وتضرر خزانات لأنواع أخرى من الشحنات”.

وفي السياق، أصيب مستودع ذخائر في هجوم أوكراني بمسيّرات في القرم التي ضمتها روسيا، وفق ما أفاد حاكم شبه الجزيرة المعين من موسكو.

وأفاد سيرغي أكسيونوف على تليغرام أنّ “قوات الدفاع الجوي أسقطت 11 مسيّرة معادية في سماء القرم وحيّدتها”، مشيرًا إلى إصابة “مستودع ذخائر” في منطقة دجانكوي وتضرر منزل من جراء سقوط حطام إحدى المسيّرات.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الروسية إن طائرتين مسيرتين أطلقتهما أوكرانيا هاجمتا موسكو في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، لكن تم اعتراضهما وتدميرهما.

وذكرت وكالات الأنباء الرسمية أنه تم العثور على حطام طائرة مسيرة على بعد كيلومترين من مباني الوزارة.

وقالت وزارة الدفاع، التي وصفت الهجوم بأنه “إرهابي”، على تطبيق تليغرام إنه لم تقع إصابات من جراء الهجوم. وقال سيرغي سوبيانين، رئيس بلدية موسكو، إن مبنيين غير سكنيين تعرضا لأضرار خلال الهجوم، الذي وقع فجر الاثنين.

ولم يتضح ما إذا كانت الطائرات المسيرة قد أصابت المباني عندما تم إسقاطها، أم أنها كانت تستهدف المباني عمدًا.

وذكرت وكالات الأنباء الروسية، نقلا عن خدمات الطوارئ، أنه تم العثور على شظايا طائرة مسيرة بالقرب من مبنى في شارع كومسومولسكي، الذي لا يبعد كثيرًا عن مباني وزارة الدفاع.

فيما أغلقت حركة المرور في شارع كومسومولسكي وكذلك في شارع ليخاتشيف في جنوب موسكو، حيث تضرر مبنى إداري شاهق.