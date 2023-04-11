روسيا تُركّز عمليّاتها في باخموت.. وأوكرانيا تتمسك بالجزء الغربيّ للمدينة

لا تزال التطورات الميدانيّة في أوكرانيا تتوالى على وقع استمرار المعارك المحتدمة، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسيّة أنّ قواتها تركز على العمليات القتالية في مدينة باخموت (أرتيوموفسك)، فيما تواصل مجموعة “فاغنر” القتال في مركز المدينة.

وأشارت الوزارة إلى أن الطيران الروسي نفّذ 11 رحلة جوية في منطقة باخموت خلال يوم واحد لدعم العمليات الهجومية، بحسب ما نقلت وكالة “تاس” للأنباء.

يأتي ذلك فيما أفاد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، بأنّ القوات الأوكرانية تحاول البقاء في الجزء الغربي من باخموت والتمسك بالسكك الحديدية.

وقال بوشيلين على الهواء، عبر قناة “سولوفيوف لايف”، إن”القوات الأوكرانية في الجزء الغربي خلف خطوط السكة الحديدية لا تزال محاصرة هناك، ولا يزال لدى القوات الأوكرانية الفرصة للانسحاب إلى الجزء الغربي من المدينة”.

وقبلها، أفاد رئيس المركز الصحافي لمجموعة “فوستوك” العسكرية الروسية بأن القوات الروسية صدت محاولة القوات الأوكرانية لهجوم معاكس باتجاه جنوب دونيتسك.

وقال لوكالة “تاس”، اليوم الثلاثاء: “تم في اتجاه جنوب دونيتسك صد محاولة العدو للقيام بهجوم معاكس على المواقع الأمامية لمجموعة “فوستوك”. وتم القضاء على ما يصل إلى 10 مقاتلين”. وأضاف أن المدفعية ذاتية الحركة الروسية من طراز “غياتسينت” دمرت مدفع هاون أوكرانيا.

هذا وقصفت القوات الروسية المدن الواقعة على خط الجبهة في شرق أوكرانيا بضربات جوية ومدفعية، أمس الاثنين، في حين قللت كييف من شأن تقرير أفاد بأنها تجري تعديلات على بعض خططها لهجوم مضاد نتيجة لتسرب وثائق سرية أميركية.