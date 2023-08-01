الثلاثاء 14 محرم 1445 ﻫ - 1 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

روسيا تُسقط "مسيّرة" فوق القرم.. انفجار على الأرض واشتعال للنيران!

منذ 41 دقيقة
طائرة مسيرة أوكرانية

طائرة مسيرة أوكرانية

A A A
طباعة المقال

أعلن حاكم سيفاستوبول، ميخائيل رازفوزاييف، أنّ روسيا أسقطت اليوم الثلاثاء، طائرة مسيرة فوق حيّ في المدينة الواقعة في شبه جزيرة القرم، ويوجد بها الأسطول الروسي في البحر الأسود.

وأضاف على تطبيق تيليغرام: “وقع انفجار على الأرض (بعد إسقاط الطائرة المسيرة) واشتعلت النيران في العشب والشجيرات”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت في وقت سابق إنّ طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت سفينتين حربيتين في البحر الأسود على بعد 340 كيلومترًا جنوب غربي سيفاستوبول ودمرتهما.

وذكرت الوزارة في وقت لاحق في إفادتها اليومية أنّ سفنًا تابعة للبحرية دمرت ثلاثة زوارق مسيرة أخرى كانت تستهدف سفنًا مدنية.

فيما نفت كييف مهاجمتها لسفن مدنية، من دون أن تتطرق بشكل مباشر إلى زعم مهاجمتها لسفن تابعة للبحرية الروسية.

وقال ميخايلو بودولياك المستشار الرئاسي الأوكراني لرويترز: “بلا شك، هذه التصريحات التي أصدرها مسؤولون روس كاذبة، وليس بها شيء من الحقيقة. أوكرانيا لم تهاجم ولا تهاجم ولن تهاجم سفنا مدنية أو أي أهداف مدنية أخرى”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

عناصر من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن
اليمن.. مقتل 5 جنود في هجوم جديد لـ "القاعدة" في أبين
البيت الأبيض
البيت الأبيض: لا مؤشر على ضلوع روسيا في انقلاب النيجر
الدولار الأميركي
ارتفاع للدولار بعد بيانات اقتصادية قويّة نسبيًا

الأكثر قراءة

فوائد بالجملة لتناول التين والزيتون معا
"معجزة".. تعرف على ما يحدث عند تناول التين والزيتون معا
سالم زهران
سالم زهران يحذر من أمر خطير سيطال المخيمات الفلسطينية والسورية!
هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد
تحذير أمني لمستخدمي نظام أندرويد.. احذفوا هذه التطبيقات فوراً