روسيا تُسقط "مسيّرة" فوق القرم.. انفجار على الأرض واشتعال للنيران!

أعلن حاكم سيفاستوبول، ميخائيل رازفوزاييف، أنّ روسيا أسقطت اليوم الثلاثاء، طائرة مسيرة فوق حيّ في المدينة الواقعة في شبه جزيرة القرم، ويوجد بها الأسطول الروسي في البحر الأسود.

وأضاف على تطبيق تيليغرام: “وقع انفجار على الأرض (بعد إسقاط الطائرة المسيرة) واشتعلت النيران في العشب والشجيرات”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت في وقت سابق إنّ طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت سفينتين حربيتين في البحر الأسود على بعد 340 كيلومترًا جنوب غربي سيفاستوبول ودمرتهما.

وذكرت الوزارة في وقت لاحق في إفادتها اليومية أنّ سفنًا تابعة للبحرية دمرت ثلاثة زوارق مسيرة أخرى كانت تستهدف سفنًا مدنية.

فيما نفت كييف مهاجمتها لسفن مدنية، من دون أن تتطرق بشكل مباشر إلى زعم مهاجمتها لسفن تابعة للبحرية الروسية.

وقال ميخايلو بودولياك المستشار الرئاسي الأوكراني لرويترز: “بلا شك، هذه التصريحات التي أصدرها مسؤولون روس كاذبة، وليس بها شيء من الحقيقة. أوكرانيا لم تهاجم ولا تهاجم ولن تهاجم سفنا مدنية أو أي أهداف مدنية أخرى”.