روسيا تُضيّق الخناق على صادرات الحبوب.. وتستهدف ميناء ريني الأوكرانيّ

كشف مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك، أنّ ضربات نفذتها طائرات مسيرة روسية خلال الليل، استهدفت ميناء ريني على نهر الدانوب.

وأعلنت أوكرانيا في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن ضربات روسية استهدفت أحد موانئها المطلة على نهر الدانوب، لكنها لم تحدد وقتها الميناء المستهدف.

ولأوكرانيا ميناءان كبيران على نهر الدانوب، هما ريني وإسماعيل، وهما ضروريان لصادرات الحبوب الأوكرانية.

من جانبها، أدانت رومانيا الهجمات الروسية على ميناء ريني الأوكراني، القريب من حدودها.

يأتي ذلك فيما كان حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية أوليه كيبر، قد كشف اليوم، أنّ أضرارًا لحقت بصوامع حبوب ومخازن، من جراء هجمات روسية بطائرات مسيرة خلال الليل على أحد الموانئ الأوكرانية المطلة على نهر الدانوب.

وكتب على تطبيق تيليغرام: “هاجم الإرهابيون الروس منطقة أوديسا مرتين في الليلة الماضية بطائرات مسيرة هجومية. الهدف الرئيسي هو الميناء والبنية التحتية للحبوب في جنوب المنطقة”.

وقال مكتب الرئاسة في بيان منفصل إنّ الهجمات لم تسفر عن خسائر بشرية.

إلى ذلك، أعلن سلاح الجو الأوكراني، أنّه دمر 13 طائرة مسيرة روسية فوق منطقتي أوديسا وميكولايف في الجنوب.

وفي وقت سابق من الشهر، هاجمت روسيا ميناء إسماعيل، وهو الميناء الداخلي الرئيسي لأوكرانيا والواقع على الجهة المقابلة لنهر الدانوب من رومانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا مع تكثيف استخدام موسكو للقوة لمنع كييف من تصدير الحبوب.

ودمرت هجمات بطائرات ميسرة منشآت في الميناء وأوقفت سفنًا كانت تستعد للوصول إلى هناك لتحميل الحبوب الأوكرانية في تحد لحصار أعادت روسيا فرضه في منتصف يوليو/ تموز.