الأثنين 25 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 19 ديسمبر 2022 |
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روسيا تُعلن اعتراض 4 صواريخ أميركيّة الصنع فوق بيلغورود

منذ 14 دقيقة
ضربات أوكرانية عدة أصابت بيلغورود الروسية

ضربات أوكرانية عدة أصابت بيلغورود الروسية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أنّه تم اعتراض أربعة صواريخ مضادة للرادار أميركية الصنع من طراز HARM في أجواء مقاطعة بيلغورود الروسية خلال اليوم الماضي.

الدفاع الروسية أضافت في تقريرها اليومي أنّ دفاعاتها الجوية أسقطت أيضًا 8 طائرات من دون طيار أوكرانية و6 قذائف من راجمات الصواريخ HIMARS  و”أوراغان” في مناطق متفرقة من لوغانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون خلال يوم.

ضربات أوكرانية

وأمس الأحد، قتل شخص وجرح خمسة آخرون، في ضربات أوكرانية على منطقة بيلغورود الروسية المحاذية لأوكرانيا، وفق ما أعلن الحاكم فياتشسلاف غلاكوف على تليغرام.

إذ استهدفت الضربات بيلغورود، كبرى مدن المنطقة، ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص، كما طالت حيًا قريبًا حيث “قتل شخص وجرح آخر”، وفق الحاكم.

كما أضاف أنّ أضرارًا لحقت بـ14 منزلًا ونوافذ عدة مبانٍ تناثرت.

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