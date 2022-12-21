الأربعاء 27 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 21 ديسمبر 2022 |
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روسيا تُعلن السيطرة على مرتفعات وخطوط أمامية في دونيتسك

منذ 3 دقائق
عنصر من القوات الروسية

عنصر من القوات الروسية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، أنّ قواتها سيطرت على مرتفعات وخطوط أمامية جديدة في محور دونيتسك، مشيرة إلى أنّ خسائر أوكرانيا هناك بلغت نحو 80 قتيلًا ودبابة و3 مدرعات خلال يوم.

أضافت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أنه قتل ما يصل إلى 60 جنديًا أوكرانيًا على محور كوبيانسك (شمال لوغانسك)، بينما دمرت غارة جوية روسية خزانًا للنفط قرب بلدة أندرييفكا في مقاطعة خاركوف، كان يستخدم لتزويد القوات الأوكرانية بالوقود.

هذا وبلغت خسائر أوكراينا، بحسب الدفاع الروسية، على محور كراسني ليمان (شمال دونيتسك) أكثر من 30 قتيلًا ودبابة واحدة، وألقى ستة جنود أوكرانيين هناك أسلحتهم واستسلموا.

فيما خسرت الوحدات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك 50 جنديًا بين قتيل وجريح خلال اليوم الماضي، بحسب الدفاع الروسية.

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