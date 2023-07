روسيا تُعلن تدمير لغم أوكرانيّ في البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، أنّ قواتها دمرت لغمًا أوكرانيًا شاردًا في جنوب غرب البحر الأسود.

وأضافت الوزارة أنّ الأسطول الروسي في البحر الأسود اكتشف اللغم، وهو يطفو على بعد نحو 180 كيلومترًا عن مضيق البوسفور.

وقالت الوزارة: “بقرار من ربان السفينة تم إطلاق طائرة هليكوبتر من طراز كا-27 ودمر طاقمها اللغم بأعيرة نارية”.

Drifting #Ukronian mine was discovered by the the #Russian patrol ship of the Black Sea Fleet "Sergey Kotov" northeast of the Bosphorus.

A Ka-27 helicopter was lifted into the air, the crew of which destroyed the mine. 🇷🇺✌ pic.twitter.com/rGOQUZnFcB

