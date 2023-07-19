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روسيا تُعلن تدمير لغم أوكرانيّ في البحر الأسود

منذ 51 دقيقة
آخر تحديث: 19 - يوليو - 2023 1:48 مساءً
سفينة روسية في البحر الأسود

سفينة روسية في البحر الأسود

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، أنّ قواتها دمرت لغمًا أوكرانيًا شاردًا في جنوب غرب البحر الأسود.

وأضافت الوزارة أنّ الأسطول الروسي في البحر الأسود اكتشف اللغم، وهو يطفو على بعد نحو 180 كيلومترًا عن مضيق البوسفور.

وقالت الوزارة: “بقرار من ربان السفينة تم إطلاق طائرة هليكوبتر من طراز كا-27 ودمر طاقمها اللغم بأعيرة نارية”.

    المصدر :
  • رويترز

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