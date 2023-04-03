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روسيا تُعلّق دفع المساهمات لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا

منذ 48 دقيقة
مجلس "الدوما" الروسي

مجلس "الدوما" الروسي

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أعلن رئيس مجلس “الدوما” الروسي فياتشيسلاف فولودين، أن قرارًا اتخذ بتعليق دفع المساهمات لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لعام 2023 وإعادة جدولة مساهمة روسيا في عام 2022 لهذا العام.

ونقلت الخدمة الصحافية “للدوما” عن فولودين قوله: “اليوم، نظر المجلس في مسألة دفع روسيا للمساهمات في ميزانية الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وتقرر تعليق دفع المساهمات لعام 2023، وإعادة جدولة المساهمة التي قدمتها روسيا في عام 2022، لهذا العام”.

وبحسب فولودين، فإن روسيا الاتحادية تواجه محاولات لعرقلة عمل وفدها لدى الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وأكد رئيس مجلس “الدوما”، قائلًا: “لا ينبغي أن ندفع مقابل شيء لم نشارك فيه، إذا لم يسمحوا لنا بالعمل هذا العام، فسنطالب بإعادة المساهمات المدفوعة مسبقًا”.

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