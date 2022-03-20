روسيا تُمهل القوات الاوكرانية حتى صباح الغد لتسليم ماريوبول

أمهلت وزارة الدفاع الروسية،القوات الأوكرانية في ماريوبول حتى الساعات الأولى من غد الإثنين للاستسلام وتسليم المدينة.

ونقلت وكالة “إنترفاكس” الروسية عن الوزارة قولها إن “أكثر من 330 ألف شخص تم إجلاؤهم من أوكرانيا إلى روسيا منذ بدء العملية العسكرية”.

كما دعت الوزارة، بحسب وكالة “تاس” الروسية” من وصفتهم بـ”القوميين” في ماريوبول لإلقاء السلاح وتوفير ممر آمن للخروج منها في 21 آذار (الإثنين),

في غضون ذلك، أعلن القنصل العام اليوناني في مدينة ماريوبول الأوكرانية، وهو آخر دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي يغادر المدينة الساحلية المحاصرة، اليوم الأحد، إن المدينة تنضم إلى مدن أخرى دمرتها الحروب.

وساعد مانوليس أندرولاكيس عشرات اليونانيين والمنحدرين من أصل يوناني على الخروج من المدينة المدمرة منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وغادر بعد رحلة استغرقت أربعة أيام عبر أوكرانيا ليعبر بعدها إلى رومانيا مرورا بمولدوفا هو وعشرة يونانيين آخرين، قائلا: “ما شاهدته آمل ألا يراه أحد”.

وأضاف “ماريوبول ستنضم لقائمة مدمن دمرتها الحرب تماما، ولست بحاجة إلى تسميتها، فهي جيرنيكا وكوفنتري وحلب وجروزني ولينينجراد”.

وتقول وزارة الخارجية اليونانية إن أندرولاكيس كان آخر دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي يغادر ماريوبول، حيث يُحاصر سكان كثيرون وسط قصف عنيف منذ أكثر من أسبوعين بينما تسعى القوات الروسية للسيطرة على المدينة.

المهلة الروسية تأتي بعد ساعات من إعلان ميخائيل رازفوجاييف حاكم سيفاستوبول مقتل قائد كبير في أسطول البحر الأسود الروسي في أوكرانيا.

وقال رازفوجاييف عبر تطبيق “تليجرام”، اليوم الأحد، إن “القبطان أندريه بالي نائب قائد الأسطول‭‭‭ ‬‬‬لقي حتفه أثناء القتال في مدينة ماريوبول الساحلية بشرق أوكرانيا”.