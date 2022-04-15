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روسيا حذرت أمريكا من عواقب تسليح أوكرانيا

منذ 47 دقيقة
شحنات أسلحة - أرشيفية

شحنات أسلحة - أرشيفية

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حذرت روسيا، الجمعة، الولايات المتحدة من “عواقب لا يمكن التنبؤ بها” إذا استمرت واشنطن في تسليح أوكرانيا، بحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.

وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن متحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية في موسكو أكدت أن روسيا بعثت بمذكرات دبلوماسية إلى الولايات المتحدة ودول أخرى تتعلق بإمداد أوكرانيا بالأسلحة لكنها لم تكشف عن مضمون الرسائل.

ونقلت واشنطن بوست عن روسيا القول في مذكرة دبلوماسية لواشنطن “ندعو الولايات المتحدة وحلفاءها إلى وقف التسليح غير المسؤول لأوكرانيا، الأمر الذي ينطوي علي عواقب لا يمكن التنبؤ بها على الأمن الإقليمي والدولي”.

ودخلت الحرب الروسية على أوكرانيا يومها الـ51 مع اعتراف روسيا بتكبدها أكبر خسائرها إثر غرق الطراد موسكفا الذي يعد سفينة القيادة في الأسطول الروسي بالبحر الأسود، ووصفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) غرق هذا الطراد بأنه “ضربة كبيرة” للبحرية الروسية في البحر الأسود. في حين توقعت السفيرة الأوكرانية في واشنطن تدمير مزيد من “سفن الغزاة”.

نازحون ولاجئون بالملايين

وبحسب إحصائيات حكومية تقريبية، اضطر نحو 12 مليونا من سكان أوكرانيا لمغادرة منازلهم منذ بداية الحرب، أي ما يعادل نحو 27% من إجمالي عدد السكان.

من هؤلاء نحو 4.6 ملايين نسمة عبروا الحدود كلاجئين إلى دول الجوار الأوروبي بشكل أساسي، و90% منهم نساء وأطفال، والباقون توزعوا على مناطق الغرب الأوكراني كنازحين داخليا.

وتشير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إلى أن الحرب هجّرت ثلثي العدد الإجمالي لأطفال أوكرانيا، ونحو 3.2 ملايين منهم بقوا في منازلهم، ونصفهم تقريبا معرضون لخطر عدم الحصول على ما يكفي من الغذاء.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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