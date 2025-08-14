الخميس 20 صفر 1447 ﻫ - 14 أغسطس 2025 |
روسيا: حريق عند مصفاة نفط في فولغوغراد بعد هجوم أوكراني بمُسيرات

منذ دقيقة واحدة
آخر تحديث: 14 - أغسطس - 2025 10:17 صباحًا
من هجوم سابق على مصفاة نفط في روسيا

من هجوم سابق على مصفاة نفط في روسيا

قال حاكم منطقة فولغوغراد الروسية أندريه بوتشاروف اليوم الخميس إن حطام طائرات مسيرة أوكرانية تسبب في نشوب حريق بمصفاة نفط هناك.

وذكر بوتشاروف عبر تيليغرام “سارع رجال الإطفاء إلى إخماد الحريق. ووفقا للبيانات الأولية، لم تقع إصابات”.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 44 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، من بينها تسع طائرات فوق منطقة فولغوغراد.

وفي وقت سابق أعلن رومان بوسارجين حاكم منطقة ساراتوف الواقعة جنوب روسيا، مقتل شخص وإصابة آخرين، أضافة إلى تضرر شقق سكنية ومنشأة صناعية، في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة خلال الليل، فيما قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت ثماني مسيرات فوق المنطقة.

كما أفاد بوسارجين على تيليغرام، أنه جرى إجلاء السكان بعد أن ألحق حطام طائرة مسيرة أضرارا بثلاث شقق في الهجوم الذي وقع في ساعات الليل، ولم يحدد في المقابل، ما هي المنشأة الصناعية التي تضررت.

وأوضح المسؤول المحلي الروسي “أحتاج عدد من السكان مساعدة طبية. وجرى تقديم المساعدة في الموقع، ونقل شخص واحد إلى المستشفى. وللأسف، توفي شخص”.

وذكرت مصادر في قطاع النفط، أن مصفاة مملوكة لشركة روسنفت في مدينة ساراتوف، اضطرت إلى تعليق عملياتها في وقت سابق من هذا العام لأسباب أمنية، بعد هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة.

وتنفي كل من موسكو وكييف استهداف المدنيين في غاراتهما على أراضي الطرف الآخر في الحرب التي بدأتها روسيا بغزو شامل لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022.

