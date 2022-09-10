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روسيا دمرت محطة رادار تتبع للجيش الأوكراني

منذ 18 دقيقة
خاركيف تتعرض لقصف يومي من القوات الروسية (الأناضول)

خاركيف تتعرض لقصف يومي من القوات الروسية

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نقلت وكالة تاس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها السبت، إن القوات الجوية الروسية دمرت محطة رادار تتبع للجيش الأوكراني في منطقة ميكولايف وستة مستودعات للأسلحة والصواريخ في أنحاء بشرق وجنوب شرق أوكرانيا.

وأضافت الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت كذلك 13 طائرة مسيرة أوكرانية ودمرت خمسة صواريخ هيمارس في الجو.

هذا وقالت في وقت سابق وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن دعم برلين لأوكرانيا لن يتداعى في مواجهة انخفاض إمدادات الطاقة الروسية، وذلك لدى وصولها السبت في ثاني زيارة لها إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

وقالت بيربوك في بيان “سنقف إلى جانب أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا”، مضيفة أن الدعم الألماني سيشمل الأسلحة وكذلك المساعدات الإنسانية والمالية.

    المصدر :
  • وكالات

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