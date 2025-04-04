روسيا: دمرنا 107 مسيرات أوكرانية

أكدت روسيا، اليوم الجمعة، تدمير 107 مسيرات أوكرانية في أجواء مناطق مختلفة بالبلاد، بينها العاصمة موسكو، خلال ساعات الليل.

وذكرت وزارة الدفاع، في بيان، أن أوكرانيا حاولت تنفيذ هجوم على الأراضي الروسية باستخدام طائرات مسيرة ليلاً.

وأشارت إلى إسقاط 107 طائرات مسيرة بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الروسية.

وقالت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية “روسافياتسيا”، إنها علقت بشكل مؤقت الرحلات الجوية في مطارات موسكو لأسباب أمنية بسبب محاولات الهجوم بالطائرات المسيرة، ثم أعادت رفع القيود.

وتشن أوكرانيا هجمات على روسيا بين الحين والآخر ردا على الهجوم الذي تواصله موسكو على أراضيها منذ 2022.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا” في شؤونها.