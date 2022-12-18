روسيا رداً على العقوبات الأوروبية ضدها: حلقة مفرغة بلا جدوى!

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على قرار الاتحاد الأوروبي،‎ ‎بعد إقراره حزمة العقوبات التاسعة ضدّ بلادها، ‏معتبرة أنها “حلقة مفرغة” يحاولون الخروج منها من دون جدوى‎.‎

ورأت المسؤولة الروسية الرفيعة المستوى أن قادة الاتحاد الأوروبي، غير قادرين على الخروج من الحلقة المفرغة للقيود والاعتراف ‏بعدم جدوى جميع العقوبات ضد روسيا وسياسة الضغط على موسكو‎.‎

كما لفتت إلى أن الحزمة الحالية سيكون لها نفس التأثير الذي كان لجميع سابقاتها، موضحة أنها ستفاقم المشاكل الاجتماعية ‏والاقتصادية في الاتحاد الأوروبي نفسه، وفق تعبيرها‎.‎

وأضافت أن مواطني الاتحاد الأوروبي اصطدموا بسبب الخطوات غير المدروسة من جانب بروكسل، بنقص في الطاقة وبالتضخم، ‏في حين بات يلوح في الأفق تهديد حقيقي بانخفاض التصنيع في اقتصاد الاتحاد الأوروبي‎.‎

أما بالنسبة للحظر المفروض على بث 4 وسائل إعلام روسية أخرى في أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فاعتبرت أن ‏مثل هذه الإجراءات باتت “استبدادية وشائعة في بروكسل‎”.‎

أتى التعليق الروسي بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي رسمياً عن حزمته التاسعة من العقوبات ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في ‏أوكرانيا‎.‎

وفرضت العقوبات الجديدة على نائبة رئيس الوزراء، تاتيانا غوليكوفا، وقائد الحرس الوطني فيكتور زولوتوف، ووزيرة الثقافة أولغا ‏ليوبيموفا، وزير التنوير سيرغي كرافتسوف، ووزير العلوم والتعليم فاليري فالكوف، وزير العمل أنطون كوتياكوف ووزير الطوارئ ‏ألكسندر كورينكوف ووزير العدل قسطنطين تشويتشنكو‎.‎

كما طالت كذلك عددا من الشخصيات الثقافية والإعلامية الروسية، بمن فيهم المخرج نيكيتا ميخالكوف والمغني غريغوري ليبس ‏ومقدمة البرامج التلفزيونية مارينا كيم، والإعلامي بوريس كورتشيفنيكوف وغيرهم‎.‎