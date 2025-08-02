روسيا: رفع قيود فرضت لفترة وجيزة على الرحلات الجوية في مطار سامارا

قال أرتيم كورينياكو المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الروسية (روسافياتسيا) عبر تطبيق تيليغرام إنه جرى رفع قيود مؤقتة على إقلاع وهبوط الطائرات في مطار سامارا الروسي اليوم السبت كانت قد فرضت لضمان سلامة الطيران.

ولم يقدم كورينياكو أي سبب إضافي للقيود، التي استمرت لنحو 45 دقيقة. ويقع المطار قرب نهر فولجا في منطقة سامارا جنوب شرقي موسكو.

وفي وقت سابق أعلنت هيئة الطيران المدني الروسية، فرض قيود مؤقتة على إقلاع وهبوط الطائرات في مطار سامارا لضمان سلامة الرحلات الجوية.

وفي سياق منفصل، قالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 112 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية والبحر الأسود وبحر آزوف الليلة الماضية.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية عن الوزارة قولها: “دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة واعترضت 112 طائرة مسيرة أوكرانية من طراز ثابت الجناحين خلال الليلة الماضية من الساعة 08:00 مساء بتوقيت موسكو (05:00 مساء بتوقيت غرينتش) من يوم أول أغسطس حتى الساعة 04:40 صباحا (01:40 صباحاً بتوقيت غرينتش) من يوم 2 أغسطس”.

وأضافت أنه تم اعتراض وتدمير ما مجموعه 34 طائرة مسيرة في منطقة روستوف، و31 في منطقة كراسنودار، و12 في منطقة فورونيج، و11 في منطقة ريازان، وخمس في منطقة سمارا، وأربع في منطقة بينزا، واثنتين في منطقة بيلجورود، وواحدة في كل من منطقة ليبيتسك وجمهورية القرم.

ووفقا لبيان وزارة الدفاع الروسية ، فإنه “تم إسقاط إحدى عشرة طائرة مسيرة فوق بحر آزوف والبحر الأسود”.