روسيا: سنعتبر السفن المتجهة لأوكرانيا حاملة لشحنات عسكرية

قالت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، إنها ستعتبر جميع السفن المبحرة إلى الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود حاملة لشحنات عسكرية، وذلك اعتبارا من الساعة 2100 بتوقيت جرينتش اليوم الأربعاء في أعقاب انتهاء اتفاق حبوب البحر الأسود.

وفي بيان نُشر على تطبيق تليجرام، قالت الوزارة إنها تعلن الأجزاء الجنوبية الشرقية والشمالية الغربية من المياه الدولية في البحر الأسود غير آمنة للملاحة، وإن الدول التي ترفع السفن المتجهة للموانئ الأوكرانية أعلامها ستُعتبر أطرافا في الصراع إلى جانب أوكرانيا.

وأعلنت الرئاسة الأوكرانية، الأربعاء، أنّ روسيا تستهدف عمدًا مستودعات الحبوب والبنية التحتية في ميناء أوديسا.

من جهتها، أكدت روسيا أنه إذا لم تنفذ الأمم المتحدة بنود مذكرة متعلقة بالصادرات الزراعية الروسية في غضون ثلاثة أشهر، فإن موسكو لن تستأنف المحادثات حول الاتفاق الذي يسمح بتصدير المنتجات الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وصرحت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية: “الأمم المتحدة لا يزال أمامها ثلاثة أشهر لتحقيق نتائج ملموسة، وإن كانت هناك نتائج ملموسة، فإننا سنستأنف المحادثات حول تلك المسألة الأوسع نطاقًا”.