السبت 21 ربيع الأول 1447 ﻫ - 13 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

روسيا: سيطرنا على قرية في منطقة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية

منذ ساعة واحدة
الجيش الروسي

الجيش الروسي

A A A
طباعة المقال

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت إن قواتها سيطرت على قرية نوفوميكولايفكا في منطقة دنيبروبيتروفسك جنوب شرق أوكرانيا.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن القوات الروسية قصفت بنية تحتية أوكرانية لطائرات بعيدة المدى وأسقطت 340 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

تدمير مسيرات أوكرانية

وفي وقت سابق أعلنت روسيا، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة للقوات الروسية تمكنت من إسقاط وتدمير 42 مسيرة أوكرانية خلال الليل، كما كشفت عن استسلام عدد من ضباط المخابرات الأوكرانية للقوات الروسية في مقاطعة زابوريجيا.

تفصيلا، أفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم السبت، بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 42 طائرة مسيرة أوكرانية فوق البلاد، خلال الليل.

وقالت الوزارة في بيان لها: “خلال الليلة الماضية، من الساعة 23:00 بتوقيت موسكو يوم 12 سبتمبر حتى الساعة 06:00 بتوقيت موسكو يوم 13 سبتمبر، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة ودمرت 42 طائرة مسيرة أوكرانية”.

وأوضحت الوزارة أنه تم إسقاط 15 منها فوق أراضي مقاطعة روستوف، و12 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و10 مسيرات فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، و2 فوق أراضي جمهورية القرم، وواحدة فوق أراضي مقاطعات كالوغا، وكورسك، وسمولينسك”.

ضباط مخابرات أوكرانيون في قبضة القوات الروسية

قال قائد وحدة القوات الخاصة المستقلة، الملقب بـ”فايكينغ” لوكالة “سبوتنيك” إن ضباطا من مديرية الاستخبارات العامة الأوكرانية استسلموا لمقاتلي القوات الروسية المجوقلة على محور زابوريجيا.

وقال القائد “فايكينغ”: “شهدنا مؤخراً المزيد من حالات الاستسلام، وكان من بينهم حتى ضباط من وحدات الاستخبارات العامة الأوكرانية”.

وأضاف أن استسلام ضباط الاستخبارات الأوكرانيين، جاء نتيجة عملية ناجحة لاستدراج عدد من مسلحي القوات الأوكرانية، إلى مواقع يسيطر عليها الجيش الروسي.

ولخص المقاتل قائلاً: “حاولوا استغلال تضاريس المنطقة وظروفها الجوية، ووسائلها التقنية المختلفة للتسلل، لكننا نسيطر عليهم أبعد بكثير مما يتصورون”.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

ملصق للناشط المحافظ تشارلي كيرك معروض في حفل تأبين عقب مقتله بالرصاص. في مقر منظمة Turning Point USA في فينيكس، أريزونا، الولايات المتحدة، 12 سبتمبر 2025. رويترز
المتهم بقتل تشارلي كيرك يواجه اتهامات رسمية بولاية يوتا الأمريكية
من مظاهرة اليوم في أوكلاند، 13 سبتمبر 2025
عشرات الآلاف يشاركون في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في أكبر مدن نيوزيلندا
الشرطة البريطانية
شرطة لندن تستعد لاحتجاجات مناهضة للمهاجرين وأخرى ضد العنصرية

الأكثر قراءة

غارات إسرائيلية سابقة على جنوب لبنان. الأناضول
خريفٌ ساخن.. ولبنان لن يكون بمأمن!
أفيخاي أدرعي
فيديو.. رسالة من أدرعي لـ3 من إعلاميي حزب الله!
عناصر قوى الأمن في سوريا
الأمن السوري "خط أحمر".. لن نتهاون مع تصرفات "حزب الله"