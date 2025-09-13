روسيا: سيطرنا على قرية في منطقة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت إن قواتها سيطرت على قرية نوفوميكولايفكا في منطقة دنيبروبيتروفسك جنوب شرق أوكرانيا.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن القوات الروسية قصفت بنية تحتية أوكرانية لطائرات بعيدة المدى وأسقطت 340 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

تدمير مسيرات أوكرانية

وفي وقت سابق أعلنت روسيا، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة للقوات الروسية تمكنت من إسقاط وتدمير 42 مسيرة أوكرانية خلال الليل، كما كشفت عن استسلام عدد من ضباط المخابرات الأوكرانية للقوات الروسية في مقاطعة زابوريجيا.

تفصيلا، أفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم السبت، بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 42 طائرة مسيرة أوكرانية فوق البلاد، خلال الليل.

وقالت الوزارة في بيان لها: “خلال الليلة الماضية، من الساعة 23:00 بتوقيت موسكو يوم 12 سبتمبر حتى الساعة 06:00 بتوقيت موسكو يوم 13 سبتمبر، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة ودمرت 42 طائرة مسيرة أوكرانية”.

وأوضحت الوزارة أنه تم إسقاط 15 منها فوق أراضي مقاطعة روستوف، و12 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و10 مسيرات فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد، و2 فوق أراضي جمهورية القرم، وواحدة فوق أراضي مقاطعات كالوغا، وكورسك، وسمولينسك”.

ضباط مخابرات أوكرانيون في قبضة القوات الروسية

قال قائد وحدة القوات الخاصة المستقلة، الملقب بـ”فايكينغ” لوكالة “سبوتنيك” إن ضباطا من مديرية الاستخبارات العامة الأوكرانية استسلموا لمقاتلي القوات الروسية المجوقلة على محور زابوريجيا.

وقال القائد “فايكينغ”: “شهدنا مؤخراً المزيد من حالات الاستسلام، وكان من بينهم حتى ضباط من وحدات الاستخبارات العامة الأوكرانية”.

وأضاف أن استسلام ضباط الاستخبارات الأوكرانيين، جاء نتيجة عملية ناجحة لاستدراج عدد من مسلحي القوات الأوكرانية، إلى مواقع يسيطر عليها الجيش الروسي.

ولخص المقاتل قائلاً: “حاولوا استغلال تضاريس المنطقة وظروفها الجوية، ووسائلها التقنية المختلفة للتسلل، لكننا نسيطر عليهم أبعد بكثير مما يتصورون”.