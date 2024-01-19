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روسيا: ضغطنا على حماس للإفراج عن الرهائن خلال زيارة وفد الحركة لموسكو

منذ دقيقة واحدة
وزارة الخارجية الروسية

وزارة الخارجية الروسية

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قالت وزارة الخارجية الروسية (الجمعة 19-1-2024) إنها استقبلت وفدا من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وحثته على إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم الحركة في قطاع غزة ومن بينهم ثلاثة مواطنين روس.

وقالت الوزارة في بيان إن ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية استقبل عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق.

وأضافت “أثناء المحادثات، انصب التركيز على المواجهة الدائرة في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في غمرة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة التي وصلت إلى أبعاد كارثية”.

وذكر البيان “أكد الجانب الروسي على ضرورة الإفراج السريع عن المدنيين الذين احتجزتهم الفصائل الفلسطينية خلال هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، ومن بينهم ثلاثة مواطنين روس “.

في سياق آخر، كشف مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي أن التكتل أقر مجموعة عقوبات على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، مضيفا أن التدابير الأولى ستستهدف ستة أشخاص مشتركين في تمويل حماس.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه “ما نفعله الآن.. وقد تم اليوم وأعتقد أنه سيُعلن خلال الساعات المقبلة.. (هو أننا) أقررنا نظام (عقوبات) مخصصا لحماس. أدرجنا بالقائمة ستة أشخاص”.

وتابع المسؤول أن الأشخاص الستة جميعا من دول عربية أو أفريقية وكلهم مشتركون في تمويل حماس.

    المصدر :
  • رويترز

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