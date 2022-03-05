روسيا على مشارف كييف.. وأميركا "تستعد" لسقوطها وتتوعّد

دخلت الحرب الروسية على أوكرانيا يومها الحادي عشر، ومع اقتراب القوات الروسية من اقتحام كييف، أفاد مسوؤل أميركي، السبت، بأن بلاده وحلفاؤها يستعدون لدعم معركة طويلة في العاصمة الأوكرانية اذا سقطت.

ولفت الى أن حلفاء أوكرانيا يخططون لتوجيه عمليات حرب شوارع ضد روسيا في كييف، مؤكداً أنهم يزودونها بأسلحة ومعدات تصلح لهذا النوع من الحروب.

كما تابع أن الأسلحة التي قدمتها أميركا لأوكرانيا ستكون حاسمة في مرحلة حرب الشوارع، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية.

ولفت أيضاً إلى أن سيطرة روسيا المحتملة على كييف استنفرت البنتاغون والوكالات الأميركية، مشيراً إلى أن الغرب يستعد لـ “حكومة أوكرانية في المنفى”.

كذلك أوضح أن بولندا قد تكون مقر الحكومة الأوكرانية المؤقتة إذا سقطت كييف.

وأعلن أن الولايات المتحدة وحلفاؤها يستعدون لمرحلة ما بعد سقوط العاصمة الأوكرانية، وسط التطورات الميدانية الأخيرة، ورفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حتى الآن الانتقال إلى مدينة لفيف غرب البلاد.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش الأوكراني، صباح السبت، إن روسيا تعمل على حصار العاصمة الأوكرانية كييف ومدينة خاركيف شرقي البلاد.

وتستمر القوات الروسية بمحاولة الوصول إلى الحدود الإدارية لمنطقتي لوهانسك ودونيتسك، من أجل إنشاء ممر بري من شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا وحتى المناطق الانفصالية.

كما تستمر عمليات الدفاع في العاصمة كييف في صد الهجوم الروسي.