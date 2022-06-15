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روسيا: عملية تركيا العسكرية المحتملة في سوريا عملا غير حكيم

منذ 6 ساعات
القوات التركية شمال سوريا

القوات التركية شمال سوريا

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نقلت وكالة الإعلام الروسية عن المبعوث الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف قوله الأربعاء، إن روسيا تعتبر عملية تركيا العسكرية المحتملة في سوريا عملا غير حكيم لأنها قد تتسبب في تصعيد الوضع وزعزعة الاستقرار.

وقال لافرنتييف أيضا إن موسكو لم تعد تعتبر جنيف مكانا مناسبا للمحادثات بين السوريين، وفق ما ذكرته وكالة تاس للأنباء.

والمبعوث الروسي موجود في عاصمة قازاخستان، نور سلطان، اليوم الأربعاء من أجل محادثات مع تركيا وإيران والحكومة السورية والمعارضة المسلحة.

وتقول أنقرة إنه يتعين عليها التحرك في سوريا لأن واشنطن وموسكو نكثتا بوعودهما بدفع وحدات حماية الشعب التي يهيمن عليها الأكراد 30 كيلومترا بعيدا عن الحدود بعد هجوم تركي عام 2019، وتقول إن الهجمات من المناطق التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب قد زادت.

    المصدر :
  • رويترز

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