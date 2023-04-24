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روسيا في طريقها لإنتاج 9.6 مليون برميل نفط يوميا

منذ دقيقة واحدة
النفط الروسي

النفط الروسي

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قال مصدر حكومي روسي مطلع لرويترز إن إنتاج روسيا من النفط هذا العام في طريقه لتجاوز 480 مليون طن أي نحو 9.6 مليون برميل يوميا.

وتشير حسابات رويترز وتصريحات المصدر إلى أن الرقم، الذي لا يشمل مكثفات الغاز، يتماشى مع تعهد روسيا بخفض إنتاجها 500 ألف برميل يوميا إلى 9.5 مليون برميل يوميا اعتبارا من مارس آذار وحتى نهاية العام.

وقال المصدر لرويترز طالبا عدم ذكر اسمه نظرا لحساسية مثل هذه البيانات “إذا أجريت استنتاجا للعام كله فإن الإنتاج سيكون عند 480 مليون طن”.

ولم ترد وزارة الطاقة الروسية على طلب للتعقيب.

    المصدر :
  • رويترز

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