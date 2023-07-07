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روسيا.. قتلى وجرحى في انفجار داخل مصنع للمتفجرات

منذ 57 دقيقة
بقايا انفجار في مصنع للبارود والمواد الكيميائية في روسيا – أرشيفية (أ ف ب)

بقايا انفجار في مصنع للبارود والمواد الكيميائية في روسيا – أرشيفية (أ ف ب)

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قُتل ستة أشخاص وأصيب اثنان آخران من جراء انفجار في مصنع للمتفجرات في مدينة تشابايفسك في وسط روسيا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية تاس عن مصادر في أجهزة الطوارئ.

والمصنع الواقع على بعد نحو 30 كيلومترًا من جنوب غرب مدينة فولغا في منطقة سامارا تديره شركة برومسينتز، وهي واحدة من أكبر الشركات المصنعة للمتفجرات للأغراض الصناعية في روسيا والاتحاد السوفيتي السابق.

وقالت تاس إنّ الانفجار وقع أثناء تفكيك شبكة أنابيب، وإنه لم يشب حريق.

يشار إلى أنّه منذ غزو روسيا لأوكرانيا أوائل العام الماضي، وقعت العديد من الانفجارات أو الحرائق في مستودعات وقود ومصانع وخطوط سكك حديدية وبنى تحتية أخرى داخل روسيا.

    المصدر :
  • رويترز

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