روسيا: قصفنا محطة للسكك الحديدية بأوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية، ، الخميس إن قواتها قصفت قطارا عسكريا في محطة تشابلين للسكك الحديدية بمنطقة دنيبروبيتروفسك الأوكرانية.

وتقول كييف إن 25 مدنيا لاقوا حتفهم في الضربة الروسية أمس الأربعاء، التي تقول إنها استهدفت مناطق سكنية. وتنفي روسيا استهداف المدنيين فيما تصفه بأنه “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا.

ولم يتسن لرويترز التحقق من التقارير الواردة من ساحة المعركة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في إفادتها اليومية اليوم الخميس إن صاروخ من طراز إسكندر أصاب قطارا عسكريا في تشابلين كان من المقرر أن ينقل أسلحة إلى خط المواجهة في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا.

وقالت موسكو أيضا إنها دمرت ثماني مقاتلات أوكرانية في ضربات على قواعد جوية بمنطقتي بولتافا ودنيبروبيتروفسك الأوكرانيتين. ومن ومن شان هذه الخسائر أن تكون بين الأكبر التي تكبدتها القوات الجوية الأوكرانية في الأسابيع الأخيرة.