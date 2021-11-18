روسيا: قلقون إزاء إمكانية نشر صواريخ في أوروبا

أعربت روسيا عن قلقها إزاء إمكانية نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا، محذرة من “أزمة صواريخ” جديدة.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في حديث للقناة الأولى الروسية يوم الخميس: “لدينا تساؤلات كبيرة بشأن إمكانية نشر صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا، وهذا ما تتجه إليه الأمور”.

وأضاف: “وهنا ستبرز على ما يبدو أزمة جديدة”. وأكد أن موسكو قلقة إزاء زيادة الولايات المتحدة احتمال استخدام الأسلحة النووية، وتحضير واشنطن في هذا المجال من ناحية العقيدة وعلى الصعيد المادي.

يذكر أن الولايات المتحدة انسحبت من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى في عام 2019، متهمة روسيا بانتهاكها.

ورفضت روسيا تلك الاتهامات، مشيرة إلى أن واشنطن تسعى لتعزيز حضورها العسكري في أوروبا.