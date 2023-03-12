روسيا: قواتنا تواصل الهجوم على منطقة دونيتسك في أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية (الأحد 12-3-2023) إن قواتها تواصل تنفيذ عمليات عسكرية في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، وزعمت أنها قتلت أكثر من 220 جنديا أوكرانيا على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة “على صعيد دونيتسك… قُتل أكثر من 220 جنديا أوكرانيا وجرى تدمير مركبة مشاة قتالية وثلاث مدرعات قتالية وسبع مركبات إضافة إلى (مدفع) هاوتزر من طراز دي-30 خلال اليوم”.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل مما زعمته وزارة الدفاع الروسية.

ويقول كل طرف إنه كبد الطرف الآخر خسائر فادحة، ويصعب التحقق من صحة الأعداد التي يعلنها كل جانب.

وقالت أوكرانيا أمس السبت إن أكثر من 500 جندي روسي قتلوا أو أصيبوا في غضون 24 ساعة في معركة للسيطرة على مدينة باخموت.

وسيطرت قوات روسية وقوات تابعة لشركة فاجنر الخاصة، التي تدير مجموعات من المرتزقة، على منطقة في الجزء الشرقي من المدينة ومشارفها من جهة الشمال والجنوب، لكنها أخفقت حتى الآن في حصارها بالكامل.

وتقول موسكو إن السيطرة على باخموت ستحدث ثغرة في الدفاعات الأوكرانية، وستكون خطوة في سبيل السيطرة الكاملة على منطقة دونباس الصناعية، وهي هدف كبير في الحرب.