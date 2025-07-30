روسيا: لا أضرار أو إصابات جراء زلزال كامتشاتكا

أفاد حكام أقاليم في روسيا بعدم تسجيل إصابات بعد أقوى زلزال “منذ عقود”، والذي ضرب قبالة شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية يوم الأربعاء 30\7\2025، لكن صدرت أوامر بإخلاء بلدة صغيرة في منطقة سخالين بعد تحذير من تسونامي.

وقال حاكم كامتشاتكا فلاديمير سولودوف في مقطع فيديو نشر على تيليغرام “كان زلزال اليوم خطيرا والأقوى منذ عقود”.

وأضاف أنه وفقا للمعلومات الأولية لم تقع أي إصابات، ولكن روضة أطفال تضررت.

وقال حاكم سخالين فاليري ليمارينكو على تيليغرام إنه تم إعلان أمر إخلاء لبلدة سيفيرو كوريلسك الصغيرة بعد صدور تحذير من حدوث تسونامي عقب الزلزال.

هذا وضرب زلزال شدته ثماني درجات شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، مما استدعى إصدار اليابان والمركز الأمريكي للتحذير من التسونامي تحذيرات من احتمال حدوث تسونامي.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن الزلزال كان على عمق 19.3 كيلومترا.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إنها تتوقع وصول تسونامي بارتفاع متر إلى كثير من المناطق الساحلية بدءا من الساعة 0100 بتوقيت جرينتش تقريبا.

كما أصدر المركز الأمريكي للتحذير من التسونامي تحذيرا من “موجات تسونامي خطيرة” خلال الساعات الثلاث القادمة على طول بعض سواحل روسيا واليابان.