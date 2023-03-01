روسيا: لا حاجة لحوار مع أمريكا حول تعليق معاهدة نيو ستارت

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف اليوم الأربعاء إن موسكو مستعدة “للتواصل وتبادل المعلومات” مع الولايات المتحدة حول معاهدة نيو ستارت للحد من الأسلحة النووية، لكن لا حاجة إلى الحوار المنتظم حول المسألة.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي إنه سيعلق العمل بالمعاهدة، وهي آخر معاهدة متبقية بين البلدين للحد من الرؤوس النووية الاستراتيجية التي بوسع كل بلد منهما نشرها.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعليق مشاركة بلاده في المعاهدة خلال كلمة كرر فيها اتهامات للغرب بالسعي إلى تدمير روسيا.

وقالت وزارتا الخارجية والدفاع الروسيتان في وقت لاحق إن موسكو ستواصل الالتزام بالقيود التي تنص عليها معاهدة نيو ستارت الاستراتيجية للحد من الأسلحة النووية بشأن عدد الرؤوس النووية التي يمكن نشرها وعدد حاملات الصواريخ النووية. ووافق مجلس النواب الروسي على تعليق المعاهدة اليوم الأربعاء.

وأدى التوتر بشأن أوكرانيا إلى وقف عمليات التفتيش بالفعل بموجب المعاهدة التي تدعو الولايات المتحدة وروسيا إلى السماح لبعضهما البعض بفحص ترساناتهما النووية.